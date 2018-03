Acqua vietata ad uso alimentare: ecco le zone dove il divieto non c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - C'è anche la comunicazione ufficiale da parte del primo cittadino: "A causa di segnalazione di non conformità per superamento dei parametri stabiliti il sindaco comunica che con ordinanza ad effetto immediato è vietato, fino a nuova disposizione l'uso alimentare dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale ad esclusione della frazione Coppo, zona Taunus 3, zona il Colle e zona residenziale Via I maggio. Si consiglia l'approvvigionamento idrico, nelle prossime ore verranno predisposte apposite autobotti".