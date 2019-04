Si levano fiamme da un camino: allarme incendio in centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il fumo che si propagava velocemente per il borgo e il centro città, con un odore acre avvertito anche da corso Matteotti che ha destato un certo allarme. E le fiamme, alte circa un metro, che si levavano sopra il camino. Allarme ieri pomeriggio poco dopo le 18 nel centro storico, dove s’è incendiata la canna fumaria di un’abitazione in vicolo Mastella, stradina parallela a via Garibaldi, nel cuore antico della città. All’interno della palazzina, c’era un anziano che per fortuna è rimasto illeso e non ha riportato intossicazioni da fumo, tanto che non c’è stato neanche bisogno di allertare i sanitari del 118.Non si era accorto di nulla, l’incendio si stava sviluppando dal tetto, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi sia per la struttura che per il residente, se qualcuno non avesse notato le fiamme e avesse lanciato l’allarme. A chiamare il 115 sono stati alcuni passanti che dal Montirozzo e Porta Bersaglieri vedevano nitidamente il fuoco alzarsi al cielo. Spettacolare l’intervento dei vigili del fuoco di Jesi, prontamente intervenuti, che grazie all’autoscala hanno raggiunto il tetto della palazzina, spento le fiamme e messo in sicurezza la canna fumaria.