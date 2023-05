TOLENTINO - Sarà Giorgia Fumo, attrice romana di nascita, pisana di adozione e finalista dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent a concludere la stagione del Politeama di Tolentino. L’artista salirà sul palco il prossimo sabato 6 maggio alle ore 21,15 con il suo “Vita bassa”, che fa parte della rassegna “Donna ridens – cabaret al femminile”.

L’esibizione

Con il suo show Fumo porta sui palcoscenici delle sue esibizioni, si legge nelle note di presentazione, «una fotografia disincantata della sua generazione, i millennials». I più anziani tra loro hanno ormai compiuto 40 anni, non sono più giovani, ma non si sentono nemmeno adulti. «Sono – si legge ancora – la prima generazione a essere presa in giro dai vecchi e dai giovani». Una generazione, quindi, tra le più nostalgiche, che si caratterizzano per matrimoni, lavori effimeri, colleghi a volte insostenibili, e ancora con un orientamento all’essenziale e al miglioramento personale, o i viaggi che vengono visti per forza come esperienze da fare. Lo spettacolo, scritto da Fumo con Manuela Mazzocchi, si sviluppa in poco più di un’ora da vivere tutta d’un fiato, in un solo atto, nel quale concentra tutta la sua comicità originale, che ne fa una stand up comedian interessante.

Non solo comicità

Giorgia Fumo, classe 1986, nasce a Roma, cresce in Sardegna, ma poi decide di studiare a Pisa. Studia e diventa ingegnere, ma si forma anche come improvvisatrice teatrale con insegnanti italiani e stranieri. Inizia a fare stand up comedy nel 2018, cominciando per gioco, improvvisando un pezzo nuovo a ogni occasione, ma decidendo poi di andare avanti perfezionando la tecnica e i pezzi. Nel 2020 entra nel cast di “Stand Up Comedy” trasmissione in onda sul Canale Sky Comedy Central, rimanendovi per più di una stagione, e fa parte anche di “Il giovane Old”, trasmissione originale per Rai Play. Nel 2021 è l’unica attrice italiana a qualificarsi alle semifinali dei “Funny Women Awards”, concorso internazionale per comiche emergenti.

La notorietà

È nel 2022 che conquista il palco della trasmissione “Italia’s Got Talent”, arrivando a essere protagonista fino alla serata finale. Alcuni contenuti si vedono anche sui social di Comedy Central, tra cui quelli che mostrano una particolarissima “teoria” sulla nascita del football americano, come affrontare ansia e delirio sul posto di lavoro, e molti altri. Non solo spettacolo e comicità, che però la portano in giro per l’Italia in tour, perché Fumo è anche specializzata in public speaking e data storytelling. Info e prenotazioni allo 0734968043.