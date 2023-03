Incendio alla Forklift Service a San Biagio di Osimo, domato il rogo: danni ingenti al capannone, distrutti i macchinari

OSIMO – Oltre sette ore per spegnere l' incendio divampato questa mattina in un'azienda di San Biagio di Osimo che produce carrelli elevatori. La ditta ad a fuoco è la Forklift Service di via dell'Artigianato. Le fiamme hanno reso inagibile lo stabile che si trova alla fine di via dell’Artigianato, nella zona industriale tra San Biagio e Osimo, in località Pignocco. Non sono chiare le cause dell’incendio divampato verso le 10,30. Alcuni dipendenti hanno riferito di aver sentito uno scoppio dall’esterno, altri di aver intravisto le prime fiamme nella zona verniciatura.I vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di bonifica del sito. I danni sono ingenti: oltre al capannone, sono andati distrutti carrelli elevatori e macchinari vari, di cui l'azienda si occupa.

L'attività di soccorso nel capannone di 500 metri quadrati dove lavoravano 12 persone è stata condotta da 28 vigili del fuoco e 9 automezzi provenienti da Osimo, Ancona, Jesi e dall'aeroporto di Falconara. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili e critiche per il denso fumo nero e la presenza di bombole di gas a rischio esplosione, oltre che per i liquidi infiammabili che sono stati costantemente monitorati con l'impiego di termocamere ad infrarossi.

Colonne di fumo visibili da Ancona

Le colonne di fumo che si sono alzate in cielo sono visibili a chilometri di distanza, anche da Ancona. Sul posto i vigili del fuoco, con le autobotti e le autoscale di Ancona e di Osimo. Alle 12.15 Conero bus ha informato che le corse di linea N e Q saranno deviate tutte per Osimo Stazione e l’Abbadia.

Aggiornamento - ore 12

Alle 12 i vigili del fuoco ancora impegnati a San Biagio: sul posto le squadre VVF di Osimo, Ancona e Jesi per contenere le fiamme ed evitare il coinvolgimento degli edifici nelle vicinanze. Al momento non risultano persone coinvolte.

Aggiornamento - ore 13

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per contenere l'incendio divampato all'interno della Forklift Service, azienda di via dell'Artigianato, a San Biagio di Osimo, che produce carrelli elevatori. Il rogo ora è sotto controllo, anche se non è stato completamente spento: ad alimentarlo, pneumatici, bombole di acetilene e batterie. La ditta, che ha riportato danni ingentissimi, è stata subito evacuata come da piano di sicurezza: fortunatamente nessuno dei dipendenti, una quindicina, è rimasto ferito o intossicato. Tuttavia, si è sviluppata una nube potenzialmente inquinante, visibile a chilometri di distanza e anche da Ancona, che ha spinto il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, a lanciare un appello sui social ai cittadini: "Visti i venti in direzione mare, si raccomanda a tutte le famiglie della zona coinvolta di chiudere tutte le finestre ed evitare attività all'aperto. Già avvisati i plessi scolastici. Siamo in attesa dei rilevamenti di Arpam e Asur". Per precauzione è stata evacuata anche un'abitazione, oltre ad alcune fabbriche della zona.

Il video: