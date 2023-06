PESARO - Paura nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del lungomare di Levante dove all’improvviso nuvole di fumo sono state viste fuoriuscire dal retro dell’Hotel Spiaggia. Una cortina densa e grigiastra vista distintamente anche dagli allarmati bagnanti che ancora si stavano attardando in mare. Erano circa le 19.30 quando il fumo ha iniziato a serpeggiare raggiungendo anche viale Trieste.

Fumo proveniente dai locali della lavanderia dell’hotel e innescato molto probabilmente da un corto circuito di una lavatrice. Sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto insieme a un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale e a una pattuglia della polizia.

L'intervento

I pompieri sono sopraggiunti con due squadre che da una parte hanno provveduto a spegnere l’incendio, che molto fortunatamente pare non abbia provocato dei seri danni, e dall’altra hanno messo in sicurezza il personale dell’albergo e i clienti. E’ stato fatto evacuare l’intero stabile di quattro piani e le persone che erano presenti all’interno si sono portate sulla strada che nel frattempo era stata fatta chiudere a scopo precauzionale per consentire lo svolgimento delle operazioni, tra cui lo smassamento dei locali di servizio interessati dal principio di incendio.

Al di là del comprensibile spavento non sono stati segnalati feriti o persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino a tarda sera finchè la struttura non è stata messa in totale sicurezza. Pochi giorni fa un altro principio di incendio aveva interessato la zona delle Torri di Mulazzani a Tombaccia e anche in quell’occasione erano state fatte uscire le persone che si trovavano all’interno di uffici, negozi e appartamenti.