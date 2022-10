Incidente choc a Serra San Quirico, l'auto finisce nel canale: a bordo quattro colleghe di lavoro, due sono morte

SERRA SAN QUIRICO - Un tragico incidente stradale è avvenuto a Serra San Quirico: due donne sono morte e altre due sono sopravvissute. Secondo le prime notizie l'auto su cui viaggiavano le quattro donne - colleghe di lavoro - è finita in un canale e per due di loro non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita dal lavoro: le quattro colleghe, finito il turno in una azienda dell'Anconetano sono salite a bordo di un'auto per fare rientro a casa, quando all'improvviso la vettura è finita all'interno di un canale. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++