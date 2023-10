SERRA SAN QUIRICO - Nella notte tra lunedì e martedì alcuni ladri hanno fatto irruzione all’Evergreen Bar, in via Clementina, a Serra San Quirico, mettendo a soqquadro il locale e causando diversi danni alle attrezzature e al registratore di cassa.

Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, intorno alle 5 della mattina i malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso del bar per poi dirigersi verso la cassa che è stata distrutta. Hanno poi rivolto il loro interesse al locale attiguo, dove sono posizionate le slot machine con l’intenzione di arraffare i contanti dalla macchinetta cambiamonete. Il tentativo, però, è andato a vuoto perché è subito scattato l’allarme fumogeno collegato con la stazione dei carabinieri. Nel frattempo, dalla finestra di un’abitazione vicina una donna è riuscita a scorgere un furgone bianco, con a bordo almeno due persone, dileguarsi velocemente.

APPROFONDIMENTI LE MANETTE Falconara, soldi e cocaina nelle tasche: arrestato un 40enne. In casa anche hashish e marijuana L'ANALISI Mancini, che brutta partenza sulla panchina dell'Arabia Saudita: ne perde tre su quattro. E un tecnico del Mali lo sbeffeggia L'AGGRESSIONE Violenza in strada a Civitanova, giovanissimo scende dallo scooter e picchia l'automobilista dal finestrino

Non è stato ancora quantificato con precisione il bottino, ma essendo martedì il giorno di chiusura dell’Evergreen, molto probabilmente, a parte i seri danni arrecati al registratore ed alle slot, i ladri non dovrebbero aver rubato una quantità consistente di denaro. Le indagini sono condotte in maniera minuziosa e capillare dai carabinieri di Fabriano. Stando ad alcune testimonianze, sembra che quello all’Evergreen di via Clementina non sia stato l’unico tentativo di furto che i malviventi hanno cercato di portare a segno nella stessa notte tra lunedì e martedì scorsi.