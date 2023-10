Falconara, soldi e cocaina nelle tasche: arrestato un 40enne. In casa anche hashish e marijuana

FALCONARA La polizia ha individuato a Falconara un 40enne trovato in possesso di 10 involucri in cellophane termosaldato contenenti ognuno un grammo di cocaina. La droga era già confezionata in dosi pronte per la cessione per un peso complessivo di 10 grammi, nascoste all’interno di un astuccio porta tabacco.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato (già convalidato) anche perchè trovato in possesso di cinque banconote da 50 euro accartocciate nelle tasche dei pantaloni. Durante la perquisizione domiciliare trovati anche hashish e marijuana.