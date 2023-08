SENIGALLIA Arrivati ieri altri quattro medici per il Pronto soccorso, che si aggiungono ai due entrati in servizio nella settimana di Ferragosto. Ben sei unità di rinforzo per il reparto d’emergenza. Le criticità, che dovrebbero ora iniziare a diminuire, sono state al centro di un incontro che si è svolto nel fine settimana in Comune tra il sindaco Massimo Olivetti e il Comitato a difesa dell’ospedale.

Il primo cittadino ha preso nota di quanto lamentato dal Comitato e ha assicurato, come sempre, di fare tutto quanto in suo potere. Ha ricordato che si reca molto spesso di persona a controllare la situazione, che è uno dei pochissimi poteri che la legge gli consente di fare sull’ospedale, essendone la competenza regionale.

Si è fatto anche da tramite per un futuro incontro tra il Comitato e il nuovo direttore Ast2 Giovanni Stroppa. «Speriamo possa essere un auspicio positivo di collaborazione – commenta il Comitato -, dopo sei anni di rifiuti, derisioni e false promesse pur con il cambio di amministrazione regionale. Per ora, pur sempre vigili, siamo disposti a concedere fiducia ma la nostra combattività non è minimamente scemata».

Di ieri la conferma dei 4 medici arrivati di rinforzo al Pronto soccorso, reparto al centro di critiche anche recenti per le lunghe attese. «I sanitari, benché prostrati fisicamente e costretti a turni massacranti per carenza di personale – sottolinea il Comitato - sono sempre amorevoli nei confronti dei pazienti che, nel riconoscere la professionalità e i sacrifici che fanno, esprimono pubblicamente riconoscimenti».