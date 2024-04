MACERATA Continua a crescere in provincia il numero dei ruoli scoperti dei medici di base, i numeri sono preoccupanti. Nei giorni scorsi, come prescrive la norma in questo periodo dell’anno, il direttore dell’Ast Macerata Marco Ricci ha pubblicato la determina con l’indicazione della carenza di medici anche sul fronte dell'assistenza primaria.

I ruoli

Ci sono 42 ruoli scoperti: 20 nel distretto di Macerata, 12 in quello di Civitanova e 10 a Camerino. Per avere un riferimento recente, si può aggiungere che nel 2021 erano 31 e già allora il presidente dell’Ordine dei medici Romano Mari denunciava la precarietà della situazione. Per ciascun ambito territoriale è iscrivibile un medico ogni 1.150 residenti, o frazione di 1.150 superiore a 575, di età superiore a 14 anni. Il numero di zone carenti deriva dalla differenza fra il rapporto ottimale calcolato e il numero di medici già iscritti, tenuto conto di quelli che hanno una limitazione di massimale inferiore a 1.150 assistiti. Ed ecco la drammatica situazione in provincia del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta.

I distretti

Nel distretto di Civitanova vengono registrate tre carenze a Civitanova, due a Montecosaro, una nei Comuni di Morrovalle, Monte San Giusto, Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Porto Recanati e Montefano. Nel distretto di Macerata risultato quattro carenze a Treia, una nei Comuni di Appignano, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Corridonia, Loro Piceno, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Urbisaglia, e un posto con doppio ambulatorio nei Comuni di Monte San Martino e Penna San Giovanni. Nel distretto di Camerino risultanno due carenze a Castelraimondo, tre a San Severino, e una nei Comuni di Matelica, Pieve Torina, Pioraco e un posto con doppio ambulatorio nei Comuni di Fiuminata e Gagliole, un posto con doppio ambulatorio nei Comuni di Valfornace e Fiastra.

Ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. Distretto di Macerata: due incarichi per 24 ore settimanali sede di guardia di Macerata, di Caldarola, di Tolentino, di Passo Sant’Angelo, di Corridonia e di Treia, un incarico per Penna San Giovanni e Sarnano. Distretto di Civitanova: tre incarichi per 24 ore settimanali sede di guardia di Recanati e Trodica di Morrovalle, quattro incarichi per Porto Recanati-Potenza Picena, cinque incarichi per Civitanova. Distretto di Camerino: un incarico per 24 ore settimanali sede di guardia di Visso, Matelica e San Severino. Emergenza sanitaria territoriale (118): dieci incarichi per 38 ore settimanali presso le Potes del distretto di Macerata, sette per Camerino e uno per Civitanova.