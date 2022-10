FOLIGNANO - «Al momento non ci sono medici disponibili a Folignano». È la risposta che un utente si è visto recapitare dall’ufficio Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario Area Vasta 5 di Ascoli. Torna a farsi sentire l’allarme per la carenza dei medici di base. Tra il 2020 e il 2021 in pensione sono andati 21 medici di famiglia su un totale di 82 e sei hanno cessato di lavorare nel 2022.



I pensionamenti



A Folignano in pochi mesi sono andati in pensione il dottor Carlo Alberto Carducci e Giacomo Angelini: al momento risultavano convenzionati e deputati a ricoprire il territorio di riferimento i medici Beatrice Calvaresi, Amalia D’Orsi e Francesco Felicioni, di Maltignano. La problematica può rappresentare un ostacolo complicato non tanto nella città capoluogo quanto nei piccoli centri, quando ad andare in pensione è talvolta anche l’unico medico del paese. «Ogni cittadino del distretto, in qualsiasi comune risieda, può scegliere uno dei 59 medici di medicina generale, sugli 80 medici totali, che non hanno raggiunto il massimale per cui possono acquisire altri pazienti, indipendentemente da dove si trovi l’ambulatorio del medico scelto. Tuttavia si è lavorato, anche attraverso il conferimento di incarichi provvisori a medici frequentanti il corso di formazione triennale in medicina generale, alcuni dei quali attualmente diventati incarichi a tempo indeterminato, in modo da garantire la presenza di almeno un medico di medicina generale in ciascun comune e di due o tre medici nei comuni più grandi - aveva fatto sapere l’Area Vasta 5 attraverso una nota -. Con questa modalità si sono coperte dal 2020 ad oggi tutte le carenze che si sono verificate». La scelta del nuovo medico, oltre che recandosi personalmente, o muniti di delega di chi deve effettuare la scelta, presso l’Anagrafe assistiti di Ascoli Piceno può essere effettuata presso il Punto unico di accesso della Casa della comunità di Comunanza o consegnando la documentazione presso i Municipi di Rotella o Force è ancora possibile effettuare la scelta on line all’indirizzo mail anagrafica.ap@sanita.marche.it.



L’incarico



Al fine di conferire la continuità delle attività proprie del supporto dell’Area dipartimentale del controllo di gestione dell’Area vasta Alessandro Ianniello, dirigente Amministrativo sarà il titolare di incarico di struttura complessa, con incarico “ad interim” della predetta unità operativa con un provvedimento e fino al 30 giugno.