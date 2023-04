SENIGALLIA Firmato dalla Regione il decreto per procedere all’allargamento della vasca di espansione di Bettolelle e alla realizzazione di due nuove, previste a monte. Sono stimati 25 mesi per ampliare la vasca già avviata a Bettolelle e quasi 4 anni (47 mesi) per realizzare quelle di Pancaldo ad Ostra Vetere e Ponte Lucerta fra Trecastelli e Corinaldo. Interventi per quasi 9 milioni di euro.

La manutenzione

«Come promesso la Regione ha avviato la progettazione di questi tre importanti interventi – ricorda il sindaco Olivetti – indispensabili per il territorio. Nell’attesa di poterle vedere in funzione, sarà necessario proseguire con la manutenzione del fiume». Ieri il primo cittadino ha ricevuto in Comune i vertici del Gruppo Bper Banca che ha donato 205mila euro, frutto della raccolta fondi “Uniti per le Marche”, destinandoli a comuni, enti e associazioni colpiti dall’alluvione dello scorso settembre. L’iniziativa, aperta ai clienti e ai dipendenti del Gruppo, è stata finalizzata a sostenere gli organismi impegnati nella gestione dell’emergenza. Si tratta dei comuni di Senigallia e Cantiano, rappresentati ieri mattina dai rispettivi sindaci, degli istituti comprensivi Belardi, Fagnani, Marchetti e Giacomelli di Senigallia, dell’istituto Michelini Tocci di Cagli, della Croce Rossa di Senigallia, della Croce Verde di Ostra, della Caritas di Senigallia e dell’Anpas Marche. «Abbiamo voluto fornire una pronta risposta – spiega Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca - con sensibilità e spirito di collaborazione, alle esigenze di famiglie e imprese duramente colpite dall’alluvione». Il responsabile della direzione territoriale centro est, Giuseppe Marco Litta ha aggiunto: «La cifra raccolta, che si aggiunge agli interventi di sostegno attivati da Bper Banca a favore della comunità marchigiana, tra cui una serie di finanziamenti straordinari, è la dimostrazione della vicinanza della banca alle comunità». Gli interventi finanziati vanno dal ripristino dell’ufficio d’informazione e accoglienza turistica di Cantiano, al supporto per altri nel Comune di Senigallia oltre al sostegno alle associazioni di volontariato per il ripristino delle sedi e dei mezzi. Per le scuole, invece, l’aiuto è servito all’acquisto di nuovo materiale didattico e all’attivazione di servizi di formazione, prevenzione e supporto psicologico. «E’ importante che non vengano spenti i riflettori – avverte Olivetti – perché abbiamo ancora bisogno di interventi».