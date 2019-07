Vanno a fare il bagno i ladri rubano tutto e li lasciano in costume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Coppia di turisti va a fare il bagno e qualcuno ne approfitta per rubare lo zaino con gli effetti personali e vestiti. È accaduto domenica mattina sulla spiaggia libera del lungomare Alighieri.La coppia, arrivata da un comune limitrofo, era andata a fare il bagno poi tornando non ha trovato più lo zaino. Dentro c’erano i vestiti e alcuni effetti personali ma solo pochi spiccioli. I due avevano infatti lasciato i portafogli sotto il sedile all’interno della macchina e le chiavi dell’auto le avevano infilate dentro una delle scarpe che il ladro non ha toccato, scappando via solo con lo zainetto.