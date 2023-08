SENIGALLIA - Presa a sassate la palestra di Marzocca, di nuovo nel mirino dei vandali. Trovato danneggiato ieri anche un pattino di salvataggio sulla spiaggia del lungomare Mameli, probabilmente preso a calci. A Marzocca questa volta i teppisti hanno preso come bersaglio le finestre riuscendo a centrarne dieci. I vetri sono antisfondamento quindi non si sono rotti ma sono rimasti crepati. La palestra è al centro di un progetto di restyling che proprio venerdì approderà in consiglio comunale.

Nel frattempo, però il Comune ha fatto svolgere delle verifiche visto che a settembre sarà di nuovo utilizzata dagli studenti con la ripresa delle lezioni. Non ci sono pericoli di cedimento. I vetri hanno retto seppure si presentino danneggiati.

Le segnalazioni

Spesso i residenti segnalano la presenza di ragazzini nell’area esterna alla palestra, che già lo scorso inverno si erano resi protagonisti di atti vandalici. Non è la prima volta che li vedono lanciare oggetti, sassi compresi. «La palestra di Marzocca è sottoposta continuamente ad atti vandalici - ammette Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici - per fortuna in questo caso i vetri sono antisfondamento quindi il danno è solo di tipo estetico». Il Comune sta valutando però delle misure da adottare per tenerla al sicuro in futuro. «Se non vi è pericolo per gli studenti, trattandosi appunto di vetri antisfondamento - prosegue l’assessore - la sistemazione avverrà all’inizio dell’anno prossimo con i lavori di ampliamento che verranno approvati venerdì in consiglio comunale. In ogni caso, stiamo pensando di chiudere al transito la corte dello stabile». La nuova palestra ospiterà anche il Palascherma e il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variante al Prg per un aumento di volumetria e deroga delle distanze dalle strade.

Ieri mattina, invece, un bagnino nel tratto nord del lungomare Mameli ha segnalato un moscone del servizio di salvataggio danneggiato. Sarebbero stati dei ragazzini nella notte, che hanno messo a soqquadro anche il suo stabilimento. «Sono state controllate tutte le postazioni e non abbiamo riscontrato altri pattini di salvataggio danneggiati – spiega Severino Tricarico, responsabile locale della Società Nazionale di Salvamento – è stato un singolo episodio, per fortuna». I teppisti si sono scatenati nei Bagni e l’hanno preso di mira perché si trovava lì, non era un gesto mirato contro le postazioni di salvataggio.