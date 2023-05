SENIGALLIA - Individuata dal servizio sanitario dell’Ast di Ancona l’azienda agricola da cui si è diffusa la salmonella, riscontrata in diverse persone. Responsabili le galline presenti in un capannone della periferia di Senigallia. Si tratta di un focolaio di salmonellosi aviarie non tifoidea.

«L’Ast Ancona a seguito del manifestarsi di numerose malattie trasmesse da alimenti sull’uomo da Salmonella enteritidis – riporta l’ordinanza - ha ipotizzato la probabile presenza del batterio in uova commercializzate al dettaglio». Le indagini epidemiologiche, relative a casi di tossinfezione alimentare per salmonellosi umana erano riconducibili, come fonte di contaminazione, all’utilizzo di uova prodotte nel capannone. Le verifiche sono state effettuate lo scorso 19 aprile poi i campioni sono stati trasmessi all’Istituto zooprofilattico dell’Umbria che, a seguito degli esami, ha trasmesso il responso.

Il 28 aprile, quindi, l’azienda sanitaria ha intimato al proprietario di non vendere più le uova che andranno distrutte e di non muovere le galline dal capannone, in attesa di decidere se abbatterle o macellarle essendo procedure distinte. Dovrà comunicare cosa avrà deciso entro domani. Una volta pulito, igienizzato e decontaminato il capannone, potrà riavviare l’attività.