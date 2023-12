SENIGALLIA - Parcheggi scambiatori e abbonamenti più cari dalla prossima estate. E’ questa la proposta deliberata dalla Giunta nella seduta di lunedì, che il consiglio comunale dovrà approvare. Le tariffe relative alla sosta vengono, infatti, definite nell'ambito della manovra di bilancio di fine anno e valgono per l'intera annualità.

Le modifiche riguardano, quindi, la sola sosta sulla riviera. Invariate le tariffe del centro storico. Intanto cambia il periodo in cui entrerà in vigore il provvedimento estivo, che slitterà di due settimane. Non sarà più da 1° giugno al 15 settembre ma dal 15 giugno al 30 settembre. Le tariffe orarie restano invariate, compreso l’esonero su tutto il territorio comunale per autovetture elettriche, invalidi e donne in gravidanza. Gli aumenti riguardano invece i parcheggi scambiatori, dislocati in varie zone della città soprattutto lungo la Statale oltre all’ex Italcementi. Costeranno un euro in più a giornata. Da 3 euro si passerà a 4 euro per le automobili e da 6 euro a 7 euro per i camper.

Confermato il costo di 2 euro

Confermato, invece, il costo di 2 euro al giorno per le automobili dei clienti degli alberghi, privilegiando un turismo che crea maggiore economia per la città, i turisti che soggiornano appunto, rispetto ai pendolari. A questi ultimi ogni giorno di mare dalla prossima estate costerà 1 euro in più per la sosta, sia che scelgano i parcheggi scambiatori che il ticket giornaliero. L’abbonamento giornaliero sul lungomare, infatti, passa da 8 a 9 euro. Il mensile, invece, da 156 a 165 euro, senza richiesta della targa, pertanto, può essere utilizzato anche su più autovetture. Si può ritirare nelle edicole o direttamente in Comune.

Aumenti che nel complesso vanno ad incidere sulla sosta lunga, lasciando invariata quella breve che crea un ricambio maggiore e quindi più possibilità di trovare posti liberi per chi si ferma poche ore, come nel caso dei clienti dei ristoranti. Questa la proposta della Giunta.