​Incendio nella notte in un cantiere, prende fuoco una catasta di legna. I pompieri spengono le fiamme

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle 23.30 a Senigallia in via San Bonaventura a Tre Castelli per l'incendio di una catasta di legna. La Squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un cantiere. Dopo aver smassato il materiale incendiato ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone, indagini per chiarire le cause dell'incendio.

