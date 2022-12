SENIGALLIA - Lite in casa tra fidanzatini, interrotta dall’arrivo della polizia. E’ accaduto domenica pomeriggio, intorno alle 16, quando al numero di unico per le emergenze è arrivata una richiesta di intervento per delle urla che provenivano da un appartamento. Sul posto è stata inviata la volante del Commissariato.

I protagonisti del litigio pare non siano nuovi a reazioni esagerate, tali da richiamare l’attenzione del vicinato tra urla e minacce. In realtà non c’era un pericolo imminente ma chi ascoltava non poteva saperlo. Futili i motivi della lite. In passato i toni si sono riscaldati anche per motivi di gelosia. La pattuglia della polizia, appurato che non vi fossero situazioni di pericolo, ha fatto poi rientro a Senigallia.



L’episodio non ha avuto conseguenze e nessuno dei due ha sporto querela contro l’altro. Per la polizia quindi l’intervento rientra tra i servizi di prevenzione, previsti anche in situazioni delicate e difficili, come la relazione particolarmente litigiosa della coppia, che si è risolta domenica con un chiarimento tra i due. L’arrivo della volante con i lampeggianti azionati ha attirato l’attenzione nella frazione.