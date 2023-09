Bruno Barbieri, ancora relax nelle Marche. E si gusta anche un gelato firmato Paolo Brunelli

SENIGALLIA Passeggiata in centro storico domenica per chef Bruno Barbieri che si è concesso un gelato in bianco con crema pasticcera da Paolo Brunelli in via Carducci. Ieri mattina si è recato invece in un bar di Serra de’ Conti. Tornerà nelle Marche anche ad ottobre , a Sant’Angelo in Vado, per ritirare il tartufo d’oro il 15 ottobre. Quest’anno è stato assegnato a lui e allo chef Mauro Uliassi che lo ritirerà, invece, domenica 8 ottobre.