ARCEVIA - Vacanze marchigiane per lo chef Bruno Barbieri, a spasso ieri mattina ad Arcevia dopo una domenica trascorsa a Fano. A luglio si era già concesso una trasferta a Senigallia ma di lavoro. Era venuto infatti in compagnia di Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli altri due giudici di Masterchef Italia per registrare la semifinale della nuova edizione.

Tra i concorrenti ci saranno anche quelli che hanno registrato la puntata senigalliese presso il ristorante Uliassi, al servizio dello chef Mauro Uliassi, tre stelle Michelin. Un po’ di Senigallia la rivedremo quindi anche nel corso della trasmissione diventata negli anni un cult per gli amanti della gastronomia.

Bruno Barbieri è comunque legato alle Marche perché spesso si nota da queste parti e non manca mai di dispensare sorrisi e grandi saluti a chi lo riconosce per strada, come è accaduto ieri mattina nel centro di Arcevia.