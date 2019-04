L'ultima moda dei ladri di biciclette: smontano la ruota e fuggono col telaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Smontano la ruota legata alla rastrelliera e poi fuggono con la bici. Vari episodi si sono verificati in città negli ultimi giorni con questa modalità. Le vittime si sono rivolte alla polizia locale per sapere se qualcuno avesse trovato abbandonata la bicicletta dopo il furto. L’ultimo caso in via Marchetti, vicino al Corso. La modalità del blitzè sempre la stessa e ha riguardato mountain bike. Siccome la bicicletta è legata alla rastrelliera con una catena, i ladri, invece di forzare quest’ultima come spesso avviene, probabilmente hanno trovato più semplice smontare la ruota lasciandola sul posto per poi rubare il resto.Ladri di biciclette particolarmente scatenati quindi nelle ultime settimane in città. Dopo i ripetuti episodi avvenuti nei garage per rubare bici di valore, c’è anche chi prende di mira quelle legate alle rastrelliere per strada.