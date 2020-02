Ubriaco scatena una lite e poi sparisce con uno smartphone. Rintracciato all'ospedale e denunciato

SENIGALLIA - Ennesima lite al Foro Annonario sabato sera dove è dovuta intervenire la polizia con due pattuglie e un’ambulanza di supporto, essendo stata segnalata la presenza di feriti. Gli agenti del Commissariato, giunti sul posto, hanno iniziato ad identificare le persone coinvolte nel litigio nel frattempo terminato. Dalle loro testimonianze è emerso che poco prima un giovane straniero, visibilmente ubriaco, si era spostato da un tavolo ad un altro importunando e spingendo altri clienti. In particolare nei confronti di una persona 50enne, seduta in un locale insieme a degli amici, si è scagliato contro spingendolo e colpendolo. Ne è nato uno scontro ed il giovane è caduto per terra mentre gli altri si sono allontanati per evitare ulteriori scontri. Nel frattempo l’aggredito ha riferito agli agenti di non trovare più il suo cellulare. Ricostruita la vicenda i poliziotti hanno avviato le ricerche e con l’uso di un’applicazione sono riusciti ad individuare il telefono, ritrovato in possesso di un uomo che stava al pronto soccorso dove si era recato dopo una lite. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che si trattava del giovane ubriaco coinvolto nell’accesa lite al Foro. Gli agenti dunque hanno provveduto a recuperare il telefono, restituito al proprietario, che ha poi denunciato lo straniero anche per le lesioni subite. © RIPRODUZIONE RISERVATA