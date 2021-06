Il totem degli eventi per l'estate che resta vuoto davanti alla Rotonda scatena ironie e polemiche

SENIGALLIA - Protesta social scattata ieri per il cartellone fantasma degli eventi estivi. Un’iniziativa spontanea partita dai cittadini che, in molti, hanno condiviso l’immagine del totem vuoto davanti alla Rotonda a mare, quello che di solito ospita le locandine delle manifestazioni con tutti gli appuntamenti che i turisti possono consultare. Il 2 giugno era ancora vuoto, come tutti gli altri presenti in città.

Intanto l’opposizione incalza per la mancata convocazione della commissione turismo, richiesta ormai da oltre due settimane dai consiglieri Dario Romano e Ludovica Giuliani del Pd, proprio per conoscere il cartellone degli eventi estivi. «Siamo rimasti molto male sia io che Dario per la mancata convocazione della commissione che avevamo richiesto – commenta Ludovica Giuliani –, doveva essere un momento per confrontarsi, far conoscere soprattutto quali sarebbero stati gli eventi. Va bene che siamo all’inizio e che il covid ha la proprietà su tutto ma da sempre negli anni passati era stata convocata all’inizio della stagione e poi alla fine per le conclusioni».

Tutti aspettano di sapere cosa si farà nel corso dell’estate a parte i pochi eventi fissati da tempo, dal Summer Jamboree, ai Deejay XMaster la cui convenzione è stata appena rinnovata fino al CaterRaduno, per la prima volta condiviso con altre due città. «La non risposta da parte dell’Amministrazione rispetto alla nostra richiesta di una commissione – prosegue la Giuliani - non fa piacere perché sta a dimostrare che, ancora una volta, non c’è organizzazione. Al 2 giugno non sappiamo ancora gli eventi che si faranno o non si faranno, tutto quello che sappiamo lo apprendiamo dai giornali o radio». Il riferimento è al CaterRaduno. «La promozione quest’anno ancora di più dovrebbe essere volano per la nostra città – conclude - ma ci penalizza il fatto di non aver un CaterRaduno esclusivo come gli altri anni».

