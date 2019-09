Tampona un camion sull'A14: ​uomo estratto dalle lamiere del furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente questa mattina prima dell'alba sull'autostrada A14: un ferito per un tamponamento.I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 5:45 sull'autostrada A14 per un tamponamento tra un autoarticolato e un furgone. Lo schianto è avvenuto sulla corsia sud nel tratto compreso tra i caselli di Senigallia e Montemarciano.La squadra del vigili del fuoco ha estratto il conducente dalle lamiere del furgone, affidandolo alle cure dei sanitari e messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.