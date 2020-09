Sorpreso a fumare lo spinello al parco della Pace: i carabinieri segnalano un 21enne alla Prefettura

SENIGALLIA - Segnalato in Prefettura un giovane sorpreso dai carabinieri a fumare uno spinello al parco. Non si tratta di un polmone verde qualsiasi della città ma il più grande che ogni giorno raduna numerosi bambini. E’ accaduto infatti al parco della Pace, dietro lo stadio, dove ci affacciano anche due scuole: una primaria e un asilo. Visto il passaggio continuo di bambini l’attenzione è massima da parte dei carabinieri della compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto. Verifiche vengono svolte puntualmente in tutte le zone della città, in particolare nei luoghi frequentati dai giovanissimi.



Lunedì pomeriggio alla montagnola, così chiamano i senigalliesi il parco della Pace, i militari hanno notato un ragazzo seduto su una panchina. Aveva appena smesso di piovere e non sembrava il momento più opportuno per stare su una panchina bagnata. Il giovane stava fumando. I carabinieri, insospettiti, si sono quindi avvicinati per controllarlo meglio. Alla vista dei militari il ragazzo ha buttato velocemente a terra l’oggetto che teneva fra le dita, cercando di calpestarlo e nasconderlo. Una volta raggiunto, i carabinieri hanno subito sentito l’odore dello stupefacente e, andando a verificare a terra in mezzo all’erba, hanno trovato uno spinello realizzato con dell’hashish. Il giovane è stato quindi portato nella caserma di via Marchetti, dove gli è stata contestato l’uso personale della droga. E’ stato quindi segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore, come prevede la prassi in questi casi, e lo spinello è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva distruzione. Si tratta di un 21enne originario del Bangladesh e residente a Senigallia.

E’ la prima volta che viene trovato in possesso di droga ed ora verrà avviato dalla Prefettura il programma di disintossicazione nei suoi confronti per evitare che torni a fare uso di droga in futuro. Continueranno anche nei prossimi giorni i controlli dei carabinieri in tutti i luoghi dove viene ceduto o consumato lo stupefacente, per prevenire e contrastare questo pericoloso fenomeno. Soprattutto nelle zone frequentate da bambini e ragazzi, a ridosso dell’imminente riapertura delle scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA