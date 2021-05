Sorpresa alla guida in stato di ebbrezza: ritirata nella notte la patente ad una donna di 48 anni

SENIGALLIA - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una donna di 48 anni residente a Senigallia, per guida in stato di ebbrezza. La donna è stata controllata ieri sera alle 23:30 nel centro di Senigallia a bordo di una Fiat Punto e sottoposta a test con etilometro che ha dato esito positivo, rilevando un tasso di 2,24 g/l. Le è stata ritirata la patente di guida e la macchina e stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Nella notte, alle 2:00 circa, sono state controllate due persone, residenti a Senigallia, che si trovavano nel centro di Marzocca senza giustificato motivo, pertanto sono state sanzionate per violazione del coprifuoco.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto terribile tra un'auto e una moto, centauro vola a terra:...

LEGGI ANCHE:

Amara sorpresa all'ospedale: sportelli del Cup chiusi per la pausa pranzo. Fioccano le polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA