SAN BENEDETTO - L’hanno fermata per un controllo ma qualcosa, ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto, qualcosa non ha convinto. Così hanno deciso di farla scendere dall’auto per sottoporla all’etilometro in dotazione alla pattuglia. E’ in questo modo che una ragazza di ventiquattro anni di Grottammare è finita nei guai.

Il metodo



Fermata sul lungomare della città è infatti risultata positiva all’alcol test e per questo motivo i carabinieri lo hanno ritirato la patente denunciandola per guida in stato di ebbrezza. Questo è stato uno dei risultati dei controlli effettuati a tappeto su tutto il territorio della Riviera delle palme che ha visto i militari dell’Arma, coordinati dal comando provinciale, scendere in campo con dieci pattuglie per controllare tutte le località della costa. Decine i posti di controlli allestiti sul territorio durante i quali si è giunti all’identificazione di oltre 200 persone e per alcuni sono scattati specifici provvedimenti.

A Grottammare

Oltre alla situazione della ventiquattrenne di Grottammare, i militari hanno infatti intercettato altre situazioni di irregolarità di vario genere. A San Benedetto, ad esempio, un cinquantenne del posto è stato fermato e perquisito. Dalla perquisizione sono venuti fuori 10 grammi tra hashish e marijuana e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Ma non è tutto perché i militari hanno operato anche nell’entroterra dal momento che a Montefiore dell’Aso, hanno rintracciato un 43enne di Rimini che si era allontanato da una comunità terapeutica dove stava scontando una misura alternativa alla detenzione in violazione di un provvedimento del giudice, motivo per il quale non è stato riportato all’interno della struttura della comunità ma condotto in carcere a Fermo.

A Cupra

A Cupra Marittima, infine, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto hanno bloccato un giovane nord africano accertando che poco prima, in un ristorante del posto, aveva rubato un cellulare ad un cliente. L’uomo è stato arrestato e la refurtiva restituita al legittimo proprietario che, una volta accortosi dell’ammanco, aveva chiamato le forze dell’ordine.



Il bilancio



Nel corso del servizio a largo raggio, sono state altresì elevate quindici contravvenzioni per altrettante violazioni al Codice della strada.