Ricercato finisce in carcere per guida in stato di ebbrezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Potenziati, anche lungo la costa, i controlli della questura per la tutela della sicurezza e della legalità. Gli uomini della Squadra Mobile, diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, hanno effettuato servizi specifici a Porto Recanati (compreso l’Hotel House) e a Porto Potenza Picena. Elevata una segnalazione amministrativa nei confronti di un giovane, classe 1988, perché trovato in possesso di una dose di cocaina. Nel corso del pomeriggio, inoltre, è stato rintracciato ed arrestato un giovane italiano, residente in provincia, classe 1986, destinatario di un ordine di cattura per reati inerenti la guida in stato di ebbrezza, che è stato portato nel carcere di Montacuto.