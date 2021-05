Schianto terribile tra un'auto e una moto, centauro vola a terra: inutili i soccorsi, è morto sul colpo

SENIGALLIA - Schianto mortale attorno alle 19,45 a Senigallia, in località Borgo Bicchia, lungo la Sp 360 Arceviese, non lontano dal distaccamento dei vigili del fuoco. Per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate un'auto e una moto. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita il centauro, di circa 60 anni. Sul posto è subito intervenuto il 118 insieme ai vigili del fuoco: non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale con i vigili urbani che gestiscono la viabilità.

Ultimo aggiornamento: 20:52

