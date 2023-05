SENIGALLIA Firmata la convenzione per il Summer Jamboree 2023 mentre il Comune è al lavoro per l’accordo 2024-2026. «La convenzione per quest’anno è stata siglata con la firma digitale – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, nei prossimi giorni provvederemo ad effettuare quella manuale dal valore simbolico».

Il festival si terrà dal 29 luglio al 6 agosto. Il sindaco, affatto preoccupato per la versione invernale del festival a Parma, che vede anzi come un’opportunità, sta cercando finanziatori per raggiungere la cifra richiesta dagli organizzatori per il prossimo triennio.

I fondi



Dei 915mila euro al momento sono certi i 400mila che il Comune è disposto a mettere ogni anno. A questi si aggiungono 150mila, promessi dalla Regione, sempre per ogni annualità. Per raggiungere l’obiettivo mancano ancora molti soldi che il primo cittadino sta cercando disperatamente su ogni fronte. Intanto gli organizzatori si guardano intorno e colgono ogni opportunità per far crescere l’evento, che è già grande, come avverrà con il Winter Jamboree a Parma dal 7 al 10 dicembre. «Manterremo tutti gli elementi trainanti che si vivono in estate – spiegano Piccinini e Di Liberto -. Portare la cultura dell’America anni ’50 a Parma significherà anche gratificare il pubblico con l’offerta di prodotti d’eccellenza».