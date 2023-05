SENIGALLIA - Il Pd bacchetta l’Amministrazione e la invita a non commettere con il Summer Jamboree lo stesso errore fatto con il CaterRaduno. C’è preoccupazione in città per la trasferta invernale a Parma del festival anche se rassicurazioni arrivano proprio dal primo cittadino della città emiliana, che considera la versione natalizia complementare a quella estiva senigalliese.

I dubbi



«La notizia del Winter Jamboree, con un’edizione inedita a Parma, è sicuramente buona – interviene Dario Romano, capogruppo del Pd - perchè è un riconoscimento al lavoro svolto da Comune e organizzatori in questi 20 anni ma fa riflettere. Il sindaco si dice tranquillo ma se un comune grande, come quello di Parma, si è mosso per attirare a sé un nuovo evento, non dobbiamo fare lo stesso errore fatto con il CaterRaduno, lasciato andare via con una gestione superficiale e ridicola della situazione». Tra CaterRaduno, trasferito lo scorso anno a Pesaro, e Amministrazione Olivetti era stata però, sin da subito, una convivenza forzata.

«Nella convenzione aggiornata da questa Amministrazione non vi era una alcuna esclusiva sul Winter Jamboree – aggiunge Romano -. Hanno fatto bene quindi gli organizzatori a muoversi. Meno bene ha fatto il Comune che avrebbe dovuto pretendere, a fronte di una cifra maggiore corrisposta, un impegno diverso e un’esclusiva dell’evento su tutto il territorio nazionale, perlomeno. Invece l’Amministrazione a guida FdI-Olivetti si occupa di organizzare eventi di basso profilo, senza valorizzare il ruolo di Senigallia e della vallata all’interno del contesto nazionale e internazionale. Altre località ci hanno sorpassato o ci stanno sorpassando e tutto ciò che viene messo in campo, compresa questa convenzione, fa capire che chi è il governo della città non ha minimamente idea e visione del futuro per il nostro territorio».

A rassicurare sono però le parole del sindaco di Parma Michele Guerra che nel corso della conferenza stampa ha citato Senigallia. Non traspare dal suo intervento la volontà di scippare l’evento pur volendo proseguire, ma solo in inverno, la collaborazione per il futuro. «Convintamente crediamo che questa manifestazione potrà avere anche a Parma la stessa forza e lo stesso impatto che ha dimostrato a Senigallia – spiega Michele Guerra -. Ci auguriamo che il Jamboree in questa città si sostanzi, già dopo questa prima edizione, come momento complementare alla storica manifestazione di Senigallia con una ricorrente versione invernale».



Le due stagioni



Il pubblico del Summer Jamboree trascorrerà quindi l’estate a Senigallia e l’inverno a Parma. Spaventa però in città il fatto di non aver certezze per il triennio 2024-2026 perché ancora non sono stati stanziati i soldi promessi dalla Regione, che comunque non saranno sufficienti a garantire la cifra richiesta. «L’evento invernale a Parma può essere una nuova opportunità per promuovere il nostro evento che rimane soprattutto una festa d’estate – sottolinea Luigi Rebecchini, consigliere di Forza Italia ed ex assessore al Turismo – Senigallia ha ormai consolidato il Summer e sono certo si andrà avanti sempre con più convinzione».