SENIGALLIA Arrestato un 20enne anconetano per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver ferito un agente della Polizia stradale. E’ stato, inoltre, denunciato per detenzione di droga, essendo stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish. Infine, è stato sanzionato perché alla guida, senza aver mai conseguito la patente, di una moto Honda Motard 450, priva di assicurazione e di targa e per aver ignorato l’alt della pattuglia. Il giovane è stato arrestato ieri mattina al termine di un inseguimento da film.

La vicenda

Al Distaccamento della Polizia stradale di Senigallia, diretto dal comandante Cristiano Assanti, erano arrivate da alcuni giorni le segnalazioni di un giovane visto percorrere in moto le strade cittadine in modo pericoloso, impennando spesso. Era stato notato sia a Montemarciano che a Marzocca ma soprattutto al Campus scolastico di via Rosmini, dove ieri mattina gli agenti hanno cercato di fermarlo, intimandogli l’alt che lui ha ignorato. Proprio in via Rosmini, inoltre, ha sede il Distaccamento della Polstrada. E’ quindi scattato l’inseguimento tra le vie cittadine fino alla rotatoria della complanare al Ciarnin, dove ha perso il controllo ed è finito a terra, fuori strada. Un agente l’ha raggiunto per soccorrerlo ma, in tutta risposta, è stato aggredito.

Inseguito e fermato

Ne è scaturita una colluttazione conclusa con la fuga a piedi del 20enne mentre l’agente si è dovuto rivolgere alle cure del Pronto soccorso per una ferita ad una spalla. E’ stato dimesso con una prognosi inferiore ai dieci giorni. Il ragazzo, intanto, ha attraversato a piedi sia la Statale che la ferrovia, raggiungendo il lungomare Da Vinci dove un’altra pattuglia, nel frattempo allertata, è riuscita a fermarlo. Addosso aveva un piccolo quantitativo di droga e un altro è stato trovato nella sua abitazione ad Ancona. In totale poco più di 30 grammi di hashish. E’ stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Sotto sequestro, oltre alla droga, anche la moto che era priva di targa e di assicurazione. Le indagini proseguono. Il sospetto della polizia è che l’abbia acquistata tramite una compravendita non formalizzata. Il 20enne, già gravato da precedenti penali per droga e altri reati, non aveva inoltre mai conseguito la patente di guida. Come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato messo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della direttissima, che si terrà stamattina presso il Tribunale di Ancona.