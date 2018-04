L'auto piomba sul piazzale dopo lo scontro all’incrocio Un conducente resta ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’Arceviese al Vallone. Una Fiat Punto ed una Ford Fiesta si sono scontrate all’incrocio con strada della Chiusa e la prima è finita nel piazzale dove per fortuna non transitavano pedoni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito, non grave, al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. I vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia hanno provveduto a mettere in sicurezza le macchine e per i rilievi è arrivata una pattuglia della polizia stradale. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada.