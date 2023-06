ASCOLI - Nuovi interventi in arrivo per migliorare i collegamenti, in particolare quelli ciclabili, in alcune zone nevralgiche della viabilità cittadina. Nuove opere integrative - pianificate dal sindaco Fioravanti insieme all’assessore Cardinelli - che riguardano, nello specifico, la zona di corso Vittorio Emanuele, quella di raccordo tra Monticelli e il ponte di San Filippo e corso Trieste.

I primi due interventi riguardano lavori legati a piste ciclabili, tra cui nel primo caso, l’inserimento di un sistema semaforico intelligente per evitare che i ciclisti possano correre rischi nell’attraversamento di una strada con consistenti flussi veicolari. Su corso Trieste, invece, è stato affidato l’incarico a un tecnico specializzato per la verifica degli attuali pali di illuminazione lungo l’arteria, anche in previsione dell’installazione di nuove lampade. Grazie a somme residue recuperate da altri interventi, previa autorizzazione regionale, nell’ambito del progetto “From past to smart” finanziato con il bando Iti 1, si è definito di inserire altre nuove opere di completamento e miglioramento di altri lavori.

Tra queste, è stato approvato il progetto definitivo per la fornitura e posa in opera di un sistema semaforico intelligente, con avanzate tecnologie informatiche, che avrà il compito di incrementare il livello di sicurezza del tratto ciclabile appena riqualificato in corso Vittorio Emanuele nell’ambito del progetto MobilitAP. Con un importo di circa 65mila euro, si andrà ad attivare, dunque, un innovativo impianto semaforico che servirà a limitare i rischi di tutti i ciclisti di passaggio lungo il corso, in particolare all’incrocio con viale De Gasperi che vede consistenti flussi veicolari ogni giorno.



Tra le opere da realizzare grazie al recupero di somme residue, c’è anche un ulteriore tratto ciclopedonale, lungo circa cento metri, in prosecuzione di quello in corso di realizzazione (già finanziato) per collegare Monticelli con il ponte di San Filippo per il quale è in corso la progettazione definitiva-esecutiva. Sono previsti lavori relativi al percorso ciclabile, al cordolo di protezione, all’illuminazione pubblica, alla regimazione delle acque meteoriche e al rifacimento dell’asfalto.

Nel frattempo, mentre continuano i lavori per la ripavimentazione, su corso Trieste l’Arengo procede con gli affidamenti legati agli interventi strettamente collegati. Nello specifico, l’Arengo ha affidato l’incarico ad un tecnico esterno per andare a verificare la stabilità di alcuni pali della pubblica illuminazione presenti lungo l’arteria, al fine di poter poi valutarne l’utilizzo o meno nel momento in cui si andrà ad intervenire anche per la sostituzione delle lampade.

Contestualmente, al tecnico in questione è stata anche affidata la progettazione strutturale e la direzione dei lavori delle solette in cemento di copertura dei cavedi sempre sul corso.