Loreto, un altro schianto all'incrocio maledetto: due persone finiscono all'ospedale

LORETO – Ennesimo schianto, questa mattina (7 ottobre) all'incrocio maledetto. Due persone sono finite all'ospedale, per fortuna in condizioni non gravi. L'incidente è avvenuto stamattina lungo la strada provinciale Bellaluce, conosciuta come Strada dei Pali, all'altezza dell'incrocio con via Costa Bianca.

LEGGI ANCHE: Schianto sulla via di casa, grave un ventenne che rientrava a San Lorenzo in Campo dopo una serata trascorsa con gli amici

La dinamica

Per cause che stanno accertando i carabinieri del Norm di Osimo, intervenuti sul posto, si sono scontrate una Fiat 500 su cui viaggiava una 26enne che proveniva da Loreto e una Fiat 600 condotta da un uomo di 82 anni che arrivava da Porto Recanati. L'auto dell'anziano, all'altezza dello stop, è stata colpita sul fianco e si è ribaltata. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunto il 118 che ha soccorso i due automobilisti: sono stati portati entrambi al pronto soccorso di Osimo con codici di media gravità.