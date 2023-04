Senigallia, violento scontro tra due auto: un 50enne resta incastrato nell'abitacolo. Trasportato in ospedale

TRECASTELLI - Violento scontro tra due veicoli nel pomeriggio di oggi (14 aprile) in via Croce, a Trecastelli: un uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Senigallia per liberarlo. Si tratta di un 50enne di Trecastelli, trasportato in codice giallo all'ospedale di Senigallia.

LEGGI ANCHE: L'ultimo saluto a Giacomo Cesaretti, il 26enne morto sul lavoro a Fano

Le condizioni

Inizialmente le sue condizioni sembravano più gravi, ma per fortuna se la caverà. Sulle cause dello scontro, semi frontale, indaga la polizia locale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, intervenuta per i rilievi. A scontrarsi, un Fiat Doblò con una Fiat Punto su cui viaggiava il passeggero 50enne rimasto imprigionato nell'auto. Illesi i conducenti dei due veicoli, soccorsi dal 118.