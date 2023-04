Fano, auto travolge scooter all'incrocio: un 61enne trasportato al Pronto Soccorso per l'impatto

FANO- Brutto incidente avvenuto a Fano, all'incrocio in via Zuccari, intorno alle ore 8.15 di oggi (14 aprile). Coinvolte nell'impatto una Fiat panda condotta da un uomo di 82 anni residente ad Acqualagna e uno scooter guidato da un fanese di 61 anni. A farne le spese proprio quest'ultimo trasportato in breve tempo al Pronto Soccorso.

La dinamica

Secondo i primi riscontri, in fase di svolta l'auto ha urtato lo scooter che ha così perso il controllo. Il motociclista stava percorrendo in quel momento viale Piceno con direzione Ancona-Pesaro.