SENIGALLIA - Tra i migliori ristoranti del mondo c’è anche quello dello chef Mauro Uliassi. Si è posizionato al 34esimo posto nella classifica dei top50. Fanno parte di “The World’s 50 Best Restaurants” cinque ristoranti italiani, uno dei quali si trova appunto sulla banchina di levante a Senigallia.

La presentazione della classifica con la consegna degli awards della ristorazione mondiale è avvenuta a Valencia. Mauro Uliassi, che lo scorso anno era al 12esimo posto, ha commentato con un post sui social l’ennesimo riconoscimento. «Up and down. Sempre fantastico esserci dentro! Grazie alla The Worlds 50best, grazie sempre e comunque alla nostra brigata». Ecco la motivazione che ha portato a inserire, ancora una volta, il ristorante Uliassi tra i migliori al mondo. «La cucina di Uliassi è ormai un noto punto riferimento per i buongustai di tutto il mondo. È, ovviamente, di un livello straordinariamente alto e riesce a muoversi senza soluzione di continuità tra piatti classici e innovativi. Questo grazie a Uliassi Lab, uno sforzo creativo che coinvolge tutto il team, che ogni anno nei mesi invernali si riunisce per proporre idee nuove ed entusiasmanti». Nell’ultima settimana lo chef Mauro Uliassi è stato citato anche tra i migliori ristoranti italiani da Bon Viveur ed è presente anche quest’anno nella Oad top100 dei migliori ristoranti europei, piazzandosi al 12esimo posto. Sempre presente, insomma, quando si tratta dei migliori.