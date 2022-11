Chef stellato e menestrello per il nuovo panettore firmato Uliassi. Il video casalingo diventa virale

SENIGALLIA - Difficile vederlo senza la giacca bianca da chef pluristellato, lontano dai suoi amati fornelli e da quel ristorante che è diventato uno dei simboli dell'alta cucina italiana. Ma stavolta Mauro Uliassi da Senigallia ha fatto un eccezione: ha preso una chitarra e ha iniziato a strimpellare "Jingle Bells", una delle canzoni natalizie più conosciute e cantate al mondo che ha ormai ben 163 anni.

Jingle Bells alla maniera di Uliassi, migliaia di like per il video panettone dello chef

Musica e parole, arrangiate alla sua maniera, e sullo sfondo una cucina - stavolta però molto più casalinga - mentre il piede destro batte il tempo sul pavimento in cotto. Esibizione canora non perfetta quanto i suoi piatti a 3 Stelle, diciamolo pure, ma spontaneità e coraggio hanno ottenuto l'effetto sperato: migliaia di visualizzazioni e di like per l'artista Uliassi che prende al volo un panettone lanciato all'improvviso a favore di telecamera. Il panettone in questione è firmato ovviamente Uliassi e quest'anno lo chef ha deciso di pubblicizzarlo con l'ironia che lo distingue da sempre. Uno schiocco di dita et voilà: compare una fetta morbida e invitante apprezzato dallo stesso suo creatore. Il Natale si avvicina, Uliassi lo aspetta con un video... panettone