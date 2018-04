Rapina choc nella villa, picchiati e sequestrati dai banditi incappucciati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Famiglia sequestrata e aggredita da quattro banditi, armati di bastone:. Il bottino supera i 100.000 euro. Ad avere la peggio è stato il 31enne figlio della proprietaria di casa. Colpito alla testa è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni. Preso a schiaffi il compagno della madre, 61enne, mentre la donna, Elisabeth Roos Bianchi 74enne svizzera, è stata solo strattonata. È sua la villa con piscina immersa nella campagna sulla collina sopra Senigallia con una vista mozzafiato. Nelle scorse settimane aveva subito un pesante atto vandalico, segnalato alla municipale. Qualcuno aveva rotto la recinzione danneggiando la piscina e smontando le piastrelle nel camminamento. L’imprenditrice si è trasferita dalla Svizzera due mesi fa e nella villa di Scapezzano ha preso la residenza, dopo aver trasformato il podere rurale acquistato in un’elegante dimora di campagna.«Stavamo guardando “Ballando con le stelle” nel salotto al piano terra – ha riferito la signora ascoltata dai militari – quando mio figlio si è alzato per andare a chiudere gli scuroni e ci siamo visti irrompere in casa i banditi».Erano circa le 22. Il ragazzo si è diretto verso la finestra. L’ha aperta per poterli accostare. In quel momento un ladro incappucciato lo ha colpito in testa con un bastone. Dietro altri tre, sempre incappucciati e con altri bastoni. Sembravano tronchi grezzi. Avevano infatti la corteccia. Una volta entrati hanno immobilizzato i due e chiesto ripetutamente dove fosse la cassaforte ma senza ottenere collaborazione. L’uomo è stato anche preso a schiaffi, ma ha tenuto duro. A quel punto, dopo aver controllato che addosso non avessero i cellulari, li hanno accompagnati nella camera da letto al piano di sopra.