Assalto in villa della banda degli incappucciati Ferito un ragazzo, famiglia chiusa in camera

SENIGALLIA - Rapina in villa ieri sera a Scapezzano dove quattro banditi incappucciati e armati di bastone hanno colpito un ragazzo, ferendolo, per poi rubare oltre 100.000 euro tra gioielli e soldi dalla cassaforte. Prima di scappare hanno chiuso i tre proprietari in camera da letto. Rubata anche la macchina poi ritrovata abbandonata poco distante. Indagano i carabinieri