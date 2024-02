Alessandra Matteuzzi barbaramente uccisa: oggi la sentenza per Giovanni Padovani. Chiesto l'ergastolo per il calciatore di Senigallia

BOLOGNA - È attesa per oggi la sentenza nel processo per l'omicidio di Aleesandra Matteuzzi nei confronti di Giovanni Padovani, il calciatore stalker di Senigallia accusato di aver ucciso, il 23 agosto del 2022, la sua ex compagna. La procura bolognese ha chiesto il massimo della pena: «L'orribile crimine di cui si è macchiato Padovani va punito con l'ergastolo».

La sorella della vittima in aula

Il delitto, sotto casa della donna, a Bologna: era stata presa a pugni e colpita prima con un martello, poi con una panchina di ferro. L'accusa: omicidio volontario pluriaggravato. Ad assistere al processo c'è anche Stefania Matteuzzi, la sorella e confidente della vittima. La sera del massacro le due erano al telefono e Stefania ha sentito le urla di terrore della vittima.