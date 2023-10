Prenotano una villa con piscina a Ibiza, ma era tutta una truffa: a scoprirlo i poliziotti di Senigallia​

SENIGALLIA- Ha la sola colpa di rispondere a un annuncio per affittare una villa per vacanze estive a Ibiza. E' iniziata così la truffa ai danni di una famiglia scoperta dal Commissariato di Senigallia negli ultimi giorni.

Le indagini

Dopo la segnalazione arrivata al Commissariato di Senigallia, i poliziotti hanno individuato e denunciato un 40enne di origini calabresi ritenuto l'autore della truffa.

La vittima aveva riferito agli agenti di aver trovato su un sito specializzato, la villa da affittare: cinque camere e cinque bagni (con piscina). Confermata la disponibilità dell'abitazione per il periodo richiesto, la donna aveva inserito a garanzia i dati della carta di credito. A quel punto il sito le aveva inviato un sms, indirizzandola a contattare il proprietario della villa tramite mail dedicata per l'affitto. Il contatto era avvenuto e il presunto proprietario le aveva inviato ulteriori foto della villa; lei aveva comunicato l'arrivo, chiesto delucidazioni sul pagamento e poi versato i 4mila euro sull'Iban fornito dal contatto. Sembrava tutto a posto: la signora aveva anche ricevuto una mail del presunto proprietario a conferma del bonifico e con l'indirizzo esatto dell'abitazione di vacanza. A quel punto la donna con i propri familiari era partita per Ibiza: giunta all'indirizzo indicato aveva scoperto che la villa era abitata dai proprietari, che nulla sapevano della prenotazione e che anzi riferivano di aver ricevuto più visite di aspiranti villeggianti egualmente truffati. A quel punto la donna ha presentato denuncia e la polizia ha poi individuato il 40enne come presunto autore del raggiro.