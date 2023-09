Cavalluccio marino ucciso da turisti italiani a Ibiza. «Se lo passavano come un giocattolo»

Alcuni turisti italiani in vacanza ad Ibiza hanno tirato fuori dall'acqua un cavalluccio marino, se lo sono passati di mano in mano come un giocattolo fino ad ucciderlo, per poi seppellirlo nella sabbia. È accaduto lo scorso 12 agosto sulla spiaggia di Caló des Moro, nel comune di Sant Antoni. «Mi sono immerso mille volte a es Caló des Moro e non ho mai visto un cavalluccio marino. Purtroppo loro l'hanno visto e io ho dovuto vederlo morto», ha dichiarato un testimone, il quale ha allertato il bagnino che ha poi richiesto l'intervento della Polizia. Per l'animale, però, era già troppo tardi.

Ibiza, turisti italiani giocano con un cavalluccio marino fino ad ucciderlo

Il Comune di Sant Antoni ha confermato l'intervento degli agenti e ha spiegato che i turisti «hanno dichiarato di averlo trovato morto mentre facevano il bagno in spiaggia», non specificando però perché avessero deciso di giocarci. «La polizia ha redatto un rapporto e ha avviato le procedure del caso, in modo da coinvolgere il servizio ambientale del Governo delle Baleari per registrare quanto accaduto e nel caso in cui si ritenga opportuno aprire un procedimento disciplinare».

Come riportato dal quotidiano Diario de Ibiza, il corpo del cavalluccio marino è stato analizzato da un oceanografo: attraverso una necroscopia, l'esperto ha accertato che l'ippocampo era sano e che la morte è stata probabilmente provocata dall'asfissia sopraggiunta nel momento in cui è stato tirato fuori dall'acqua.

Specie protetta

I cavallucci marini sono una specie protetta che risente pesantemente dei vari traffici illegali di animali selvatici. Milioni di esemplari, infatti, ogni anno vengono uccisi per rifornire il mercato cinese: la medicina tradizionale cinese assegna loro proprietà curative efficaci su problemi renali o su casi di impotenza e infertilità. Gli ippocampi, una volta macellati ed essiccati, vengono quindi spesso somministrati all'interno di bevande. Inoltre, così come le stelle marine, nei decenni passati gli ippocampi sono stati decimati per vendere le loro carcasse come souvenir. Un'ulteriore minaccia nei confronti di questi animali deriva poi dal cambiamento climatico, che insieme al sovraffollamento delle spiagge concorre a distruggere il loro habitat naturale.