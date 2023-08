Cefalonia, l'alternativa low cost per l'estate 2023: hotel a 40 euro, ombrellone e lettini (a volte) gratuiti e cene di pesce a 15 euro

Con il caro vacanze che corre è necessario trovare mete alternative (e low cost) alle inflazionate (e carissime) Ibiza e Mykonos, per dirne alcune. In tutta Europa prezzi alle stelle, così i turisti cercano angoli di paradiso dove potersi godere un po' di meritato relax senza per questo indebitarsi. Dopo l'Albania un'altra località che possiamo proporre è la Cefalonia. Le incontaminate acque di Cefalonia oltre a essere bellissime sono anche ricche di storia. La grande isola greca ha ospitato Ulisse, il leggendario Re raccontato da Omero. Fortunatamente, non ci vogliono 10 anni per arrivarci. L’isola del pino nero, è la maggiore tra le sette sorelle delle Isole Ionie ed è senza alcun dubbio uno dei paradisi naturali più mozzafiato della Grecia. Ed è anche super economica.



Cefalonia: cosa vedere



La famosa spiaggia di Myrtos compare nella top 30 delle spiagge più belle al mondo, ma non è l’unica attrazione dell’isola. Le spiagge di Cefalonia sono tutte bellissime, dalle insenature come quella di Assos, Argostoli, Lassi e Lixouri, alle grandi aree costiere come quelle di Antisamos e Skala. Per non parlare delle innumerevoli grotte come la Grotta delle Ninfe nel Lago Melissani. Cefalonia è conosciuta in tutto il mondo per ospitare la rara tartaruga Caretta Caretta, delfini e foca monaca. Infatti le sue acque sono considerate tra le più limpide e pulite al mondo. Spiagge meravigliose, caverne sotterranee, la Tomba di Ulisse, le cose da vedere sono innumerevoli e non basterà una sola visita per scoprirle tutte. Tra le attrazioni più popolari segnaliamo la Caverna Drogarati ed il lago sotterraneo Melissani, il monastero di Agios Gerasimos, il pittoresco villaggio Fiscardo, il castello veneziano di Cefalonia, il monastero delle suore di Agios Andreas, i luoghi di produzione dei vini Robola e Calliga, la targa di Lord Byron con la sua meravigliosa vista panoramica, come pure il villaggio di Kourkomelata e lo stupefacente panorama della baia di Myrtos.

La spiaggia più bella: costo ombrellone e lettini

La spiaggia di Makris Gialos è situata vicino ad Argostoli, il capoluogo dell'isola di Cefalonia, nella zona di Lassi.

Dove alloggiare

Se avete solo una settimana a disposizione, dovete scegliere una posizione centrale dove poter soggiornare a Cefalonia, ad esempio ad Argostoli o Lassi a ovest, Sami o Agia Efimia a est. In questo modo, sarete ben posizionati per visitare l’isola.

Prezzi: hotel, ristoranti e auto a noleggio

Il costo medio di alloggio in Cefalonia varia da: 37 euro in ostello a 74 euro in hotel a 3 stelle. Prezzo a notte in un hotel di lusso in Cefalonia è circa 249 euro.

Il costo, secondo quanto riporta il sito hikersbay, in un ristorante economico è di massimo 20 euro per due persone mentre in un ristorante medio è di 50 euro. Una bottiglia d'acqua costa 1 euro e una birra 5, ma se locale anche 4. Il prezzo per noleggiare un'auto in Cefalonia (ad esempio Volkswagen Golf o Toyota Corolla) è 17 euro.