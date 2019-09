Soste hot: multa notificata a casa del cliente della prostituta

di Sabrina Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLA - Secondo cliente delle squillo a ricevere per posta la multa a casa, dopo il primo caso del novembre 2018. Presso la residenza è arrivata un’ordinanza di ingiunzione, in cui viene sollecitato il pagamento del verbale e dove viene citata la violazione al regolamento di polizia urbana, che vieta di contrattare prestazioni sessuali sulla pubblica via. Si tratta di multe che non sono state pagate entro i termini di legge. La polizia locale ha fino a cinque anni di tempo per emanare l’ordinanza di ingiunzione. Una modalità ormai a pieno regime, che ha contribuito al ridimensionamento del fenomeno.Dal luglio 2013, quando è entrato in vigore il divieto, sono state 108 le multe a carico di clienti e prostitute. Rispettivamente 40 e 68. Molte ancora non sono state pagate. In tre casi, da parte dei clienti, il mancato pagamento è dovuto al fatto che siano state contestate tramite un ricorso. La modalità di riscossione è quella che prevede la legge. Se nemmeno l’ordinanza servirà, la multa finirà in una cartella esattoriale per il successivo recupero crediti e da quel momento scatteranno gli interessi.