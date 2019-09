Riviera passata al setaccio: â€‹arriva la multa per la lucciola e il cliente

di Irene Natali

FERMO - Ancora un fine settimana di operazioni a tutela del territorio. La questura di Fermo infatti, prosegue il suo impegno nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione. 40 in totale i veicoli fermati, grazie a una serie di controlli svolti in un’azione congiunta insieme alla Squadra mobile, al reparto prevenzione crimine di Pescara e all’unità cinofila della Guardia di finanza.Nel corso della settimana le auto della polizia hanno pattugliato la costa fermana: 100 le persone controllate, tra Fermo-Lido Tre Archi, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. A Porto Sant’Elpidio in particolare, sono stati effettuati controlli mirati: obiettivo primario, la prostituzione e tutto ciò che ad essa è collaterale. Perciò attenzione massima anche al gioco d’azzardo, all’abuso di bevande alcoliche: tutto con un occhio di riguardo ai luoghi frequentati dai più giovani, tra cui chalet sul mare e sale giochi. E a Porto Sant’Elpidio l’operazione ha dato i suoi frutti: innanzitutto ai danni di una prostituta e del suo cliente. La coppia non è sfuggita all’occhio vigile della volante: i due sono stati così multati, secondo le disposizioni previste dal regolamento della polizia urbana.