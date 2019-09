Maxi furto da Barzetti: trovate â€‹alcune bottiglie denunciato un barista

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Denunciato per ricettazione il titolare di un bar, trovato in possesso di una. Ieri mattina i carabinieri hanno infatti rinvenuto 600 bottiglie in un garage di Marotta in uso all’esercente che ha un’attività nella zona. Finché le indagini sono in corso hanno preferito non renderlo individuabile. Adesso è caccia ai suoi “clienti”. I militari ritengono infatti che parte delle bottiglie mancanti possa averle utilizzate nel suo bar e in parte potrebbe averle anche vendute. Quelle rinvenute ieri mattina nel garage costituiscono infatti solo un quarto dell’intera refurtiva.I carabinieri stanno inoltre accertando se il 52enne sia anche un cliente di Barzetti. Ciò spiegherebbe come avesse fatto a scoprire una porta in disuso, l’unica non allarmata della rivendita. Utilizzata dai banditi per mettere a segno il colpo indisturbati senza che scattasse il dispositivo antintrusione. I carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal tenente colonnello Cleto Bucci, sono riusciti a risalire all’esercente grazie anche alla collaborazione dei colleghi della Stazione di Marotta. A condurli sulle sue tracce una “soffiata” che si è rivelata affidabile. I militari hanno avviato subito delle indagini dopo l’ingente furto consumato nel deposito di bevande di via Carracci alla Cesanella. Il proprietario, appena accortosi, aveva chiamato subito i carabinieri che sul posto avevano effettuato un sopralluogo.