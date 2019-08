Ladri di bottiglie scatenati: rubati rhum e champagne per 60mila euro

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Colpo da 60.000 euro al deposito Barzetti di via Carracci alla Cesanella. Mercoledì notte i ladri hanno fatto incetta di bottiglie, soprattutto champagne e rhum. Ne sono state rubate diverse migliaia. Sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal titolare. Tra ieri e giovedì diversi clienti hanno appreso quanto accaduto. Il problema, oltre al furto subito e ai danni riportati, sono le scorte finite e le aziende ormai chiuse per le ferie.«Hanno portato via diverse migliaia di bottiglie – spiega Getulio Barzetti, titolare –, le più costose. Abbiamo stimato circa 60.000 euro di valore. Oltre al furto il vero danno è dato dal fatto che nelle settimane a ridosso del Ferragosto le aziende sono chiuse e abbiamo difficoltà a reperire la merce. Molti articoli prima del 21 agosto non li avrò a disposizione».