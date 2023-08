Stroncato da un male a 64 anni Nicola De Palo, lo storico guardiano del faro di Senigallia

SENIGALLIA - E’ morto Nicola De Palo, il guardiano del faro. Aveva 64 anni. Un vero personaggio in ambito marinaro, sempre disponibile ad aiutare tutti, molto conosciuto in città. «Prima guardiano del faro, ora lassù sarai il guardiano di stelle – il ricordo della nipote che prosegue -. Ciao zio Nicola. Eri forte e una bravissima persona». Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social dalla serata di sabato, non appena si è appresa la notizia della sua scomparsa, a seguito di una grave malattia.

«A Nicola non si poteva non voler bene – ricorda un’amica - era buono, divertente, sempre disponibile.

Quando non sapevo che pesci prendere chiamavo Nicola e lui mi risolveva tutto. Con la sua forza fisica e la sua forza di volontà sollevava il mondo». Nonostante la vita sia stata dura con lui, nel 2016 aveva perso prematuramente il figlio Michele e adesso stava combattendo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo, ha sempre continuato a viverla con entusiasmo senza negare il suo sorriso a quanti lo incontravano. «Per chi volesse venire a dare un ultimo saluto al mio babbo – il messaggio del figlio Luca - i funerali si terranno martedì (domani ndr) alle 9 presso la chiesa del Portone. Nel mentre vi voglio ringraziare per l’affetto e la vicinanza dimostrata. Son sicuro che bibino stia sorridendo da lassù. Grazie». Bibino era il nomignolo affettuoso con cui gli amici chiamavano Nicola.